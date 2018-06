O presune výroby Land Roveru Discovery do továrne v Nitre sa šuškalo už dlhšie. Jaguar-Land Rover to nedávno prezradil ako skutočnosť s tým, že výrobu Discovery presunú na Slovensko a doma jeho výroba skončí. Vo Veľkej Británii zostanú vo výrobe nové Range Rovery, ktoré by mohli mať neskôr aj elektrický pohon.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/vezmeme-britom-pracu-vyrobu-typu-discovery-presunu-na-slovensko/14666