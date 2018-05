Z Nitry do Nových Zámkov vyrazilo na protest 12 traktorov, ďalšie poľnohospodárske stroje smerovali z Levíc cez Nový Tekov a Kalnú nad Hronom späť do Levíc a z Komárna do Nových Zámkov.

