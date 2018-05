Ak by parlament po prvom neúspešnom pokuse z 1. mája nezvolil premiéra ani po druhý raz, zákonodarný zbor by bol rozpustený a v Arménsku by sa konali predčasné voľby.

