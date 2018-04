Vodiči z povolania chýbajú. Je to faktom. Ale podobne sú na tom aj iné pracovné pozície, o ktoré padá záujem. Prečo? Odpovedí potenciálnych záujemcov by bolo kopec. V prípade vodičov z povolania sa to pre slovenské firmy jednoducho neoplatí. Minimálka na papieri, zvyšok na ruku… Aj keď výnimky existujú.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/vodici-z-povolania-chybaju-novela-zakona-je-za-rohom/14420