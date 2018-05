Palubný infotainment sa pre rozsiahle množstvo funkcií málokedy zaobíde bez podporných aplikácii. Volvo sa rozhodlo spolupracovať vo veľkom so spoločnosťou Google a do svojich budúcich modelov implementuje viaceré aplikácie od tohto výrobcu. Volvo s Google tak počíta do budúcnosti aj s viacerými aplikáciami.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/volvo-s-google-pocita-do-novej-generacie-svojho-infotainmentu/14515