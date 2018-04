Volkswagen chce čím ďalej tým viac hrať na city a zábavu za volantom. Minule sme priniesli článok o tom, že chce byť „menej nemecký“, viac pestrý a útočiť na emócie. Aj to môže byť prípad nových R modelov. Podľa carthrottle (CT) chcú Nemci do konca roka 2018 predstaviť 3 nové eRká. T-Roc R a Tiguan R by mal poháňať známy motor 2,0 TSI EA888. Čo však dostane Arteon R?





Zdroj: https://www.topspeed.sk/vw-hraje-na-zabavu-pride-novy-golf-clubsport-a-arteon-r-/14463