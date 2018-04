67 ročný Timothy Hill si do Range Rover Sport namontoval laserový antiradar. Neostal však len pri ňom. Do kamery pravidelne ukazoval vztýčený prostredník. A práve to pritiahlo pozornosť britskej polície v okolí severného Yorkshiru. Akokoľvek bizarne až úsmevne celý prípad pôsobí, muža odsúdili na 8 mesiacov basy a ročný zákaz vedenia vozidla. „Víťazné“ gesto mu na súde nepomohlo.





Zdroj: https://www.topspeed.sk/vztyceny-prostrednik-a-antiradar-basa-na-8-mesiacov-/14480